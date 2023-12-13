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        Diyarbakır'ın tescilli lezzetleri TBMM'de tanıtıldı

        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır'ın tescilli yemeklerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 17:00 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:00
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        Diyarbakır'ın tescilli lezzetleri TBMM'de tanıtıldı
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        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır'ın tescilli yemeklerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tanıttı.

        Ataman, TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Görüşmeleri sırasında milletvekillerine, meclis çalışanlarına ve misafirlere tescilli ciğer kebabı, meftune, kadayıf ile meyan şerbeti ikramında bulundu.

        Diyarbakır'ın bünyesinde Türkiye'nin en güzel yemeklerini barındırdığını aktaran Ataman, "Bugün milletvekili arkadaşlarımıza, meclis çalışanlarına ve misafirlerimize Diyarbakır'ın güzel yemeklerini tattırdık. Bu yemeklerimizin çoğu da tescillidir. Tüm vekil arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı da bu güzel yemekleri yerinde yemeye, Diyarbakır'a davet ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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