Diyarbakır'da ücretsiz spor kurslarından 3 bin 93 kişi faydalanıyor Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesince, ilçedeki çocuk ve gençlerin spora kazandırılması amacıyla düzenlenen ücretsiz spor kursları devam ediyor.

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesince, ilçedeki çocuk ve gençlerin spora kazandırılması amacıyla düzenlenen ücretsiz spor kursları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi, Spor Parkı ve Park 75’te verilen futbol, basketbol, voleybol, atletizm, tenis, hentbol, buz pateni ve yüzme kurslarından 7-14 yaş arası 3 bin 93 kişi faydalanıyor.

Belediyeye ait kapalı yüzme havuzlarında devam eden ücretsiz yüzme kurslarından ise 952 kişi yararlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, spora önem vermeye ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "İstiyoruz ki; Kayapınar'ımızda her bir çocuğumuz en az bir spor dalında lisans sahibi olsun. Bu yüzden birçok farklı alanda ücretsiz kurs imkanı sağlıyoruz. Kurslarımız yaz ve kış devam ediyor. Kayıtlarımız da her daim açık. Sevgili gençlerimizi spor yapmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.