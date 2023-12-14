Diyarbakır'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

İlçenin kırsal Hantepe Mahallesi'nde evinden çıkan Veysel Ç'ye (13) Kur'an kursuna giderken sahipsiz köpek saldırdı.

Saldırıda çocuk yaralandı, çevredekilerin yardımıyla köpek bölgeden uzaklaştırıldı.

Çocuk, yakınları tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan Veysel Ç'ye kuduz aşısı uygulandı.

Çocuğun amcası Ramazan Ç, gazetecilere, sahipsiz köpeklere karşı önlem alınmasını istediklerini belirterek, "Başka Veyseller bu durumu yaşamasın." dedi.

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