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        Diyarbakır'da "Aşere Takrib İcazet Merasimi" düzenlendi

        Diyarbakır İl Müftülüğünce Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 9 kurra hafız için "1. Dönem Aşere Takrib İcazet Merasimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:57
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        Diyarbakır'da "Aşere Takrib İcazet Merasimi" düzenlendi
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        Diyarbakır İl Müftülüğünce Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 9 kurra hafız için "1. Dönem Aşere Takrib İcazet Merasimi" gerçekleştirildi.

        Reisül Kurra Mustafa Demirkan'ın riyasetinde merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camisi'nde gerçekleştirilen merasimde, çok sayıda kurra hafız, imam ve müezzin Kur'an-ı Kerim okudu.

        İl Müftüsü Celal Büyük, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki hafızların sayısının artması temennisinde bulundu.

        Diyarbakır'da ilk defa kıraat icazet merasimi gerçekleştirildiğini, bunun devam etmesi gerektiğini belirten Büyük, şöyle dedi:

        "Bugün İslam dünyası olarak çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. Cenabıhak Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Rabb'im yardımını üzerlerinden eksik eylemesin. Bugün kanayan yaraların dindirilmesi, İslam coğrafyası olarak bir ve beraber, mutlu ve huzurlu olabilmek için unuttuğumuz ve terk ettiğimiz 2 emanete sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in sünnetidir. Kurra hafızlarımızın üzerinde emeği bulunan hocalarımızı tebrik ediyorum. Bu gelenek Diyarbakır'da başlamış oldu, Rabb'im devamını nasip etsin."

        Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Kurra Hafız Osman Şahin de merasimde bir konuşma yaptı.

        Merasim, dua ve hafızlara icazetlerinin takdimi ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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