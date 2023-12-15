MÜSİAD Diyarbakır Şubesince öğrencilere mont ve bot desteği Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesince 6 ilçedeki yetim ve öksüz öğrencilere, 1 mont ve 1 bot desteğinde bulunuldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesince 6 ilçedeki yetim ve öksüz öğrencilere, 1 mont ve 1 bot desteğinde bulunuldu.

MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan "İnci Projesi"ne paydaşlık ettiklerini belirtti.

Proje kapsamında, 6 ilçedeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisedeki yetim ile öksüz öğrencilere 1 mont ve 1 bot hediye ettiklerini bildiren Bozkuş, projeden dolayı Vali Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'ye teşekkür etti.