MÜSİAD Diyarbakır Şubesince öğrencilere mont ve bot desteği
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesince 6 ilçedeki yetim ve öksüz öğrencilere, 1 mont ve 1 bot desteğinde bulunuldu.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesince 6 ilçedeki yetim ve öksüz öğrencilere, 1 mont ve 1 bot desteğinde bulunuldu.
MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan "İnci Projesi"ne paydaşlık ettiklerini belirtti.
Proje kapsamında, 6 ilçedeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisedeki yetim ile öksüz öğrencilere 1 mont ve 1 bot hediye ettiklerini bildiren Bozkuş, projeden dolayı Vali Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'ye teşekkür etti.
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