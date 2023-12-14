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        Diyarbakır'da bir kadının başına isabet eden kurşunla ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheliye adli kontrol

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadının evde başına kurşun isabet etmesi sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 18:33 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:33
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        Diyarbakır'da bir kadının başına isabet eden kurşunla ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheliye adli kontrol
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadının evde başına kurşun isabet etmesi sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Sanayi Mahallesi 87. Sokak'taki evinde önceki gün Medine Polat'ın (41) başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

        Kurşunun evin dışından ateşlenen silahtan çıktığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 16 yaşındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Polat, önceki gün Sanayi Mahallesi 87. Sokak'taki evinde başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Kurşunun evin dışından ateşlenen silahtan çıktığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri karşı binada oturduğu belirtilen 16 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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