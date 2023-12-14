Diyarbakır'da bir kadının başına isabet eden kurşunla ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheliye adli kontrol Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadının evde başına kurşun isabet etmesi sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı Giriş: 14.12.2023 - 18:33 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:33 facebook

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