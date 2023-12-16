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        Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 25 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da düzenlenen "Albüm" operasyonunda 25 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 10:02 Güncelleme: 16.12.2023 - 10:02
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        Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 25 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da düzenlenen "Albüm" operasyonunda 25 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Suçla Sinerjik Mücadele Projesi kapsamında bu yıl farklı tarihlerde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlıları tespit etmek amacıyla özel analiz grubu kurdu.

        Grup, kamera görüntülerini inceleyerek hırsızlık şüphelilerini tespit etti.

        Düzenlenen "Albüm" operasyonunda, 25 zanlı yakalandı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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