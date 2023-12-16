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        Diyarbakır'da silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 18:38 Güncelleme: 16.12.2023 - 18:38
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        Diyarbakır'da silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

        Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı Küme Evleri'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 8 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kavgaya karışan bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

        Bu arada, yanan trafoyu onarmak ve sayaç kontrolü yapmak amacıyla bölgede bulunan Dicle Elektrik ekiplerine ait 4 araç ve bölgedeki bazı araçlarda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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