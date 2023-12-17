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        İstanbul'da "Diyarbakır Tanıtım Günleri" devam ediyor

        Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen "Diyarbakır Tanıtım Günleri" sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 16:02 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:17
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        İstanbul'da "Diyarbakır Tanıtım Günleri" devam ediyor
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        Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen "Diyarbakır Tanıtım Günleri" sürüyor.

        Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı etkinlik alanında düzenlenen fuarda Yenişehir Belediyesi de "33 medeniyet tek şehir" sloganıyla yer aldı.

        Yenişehir Belediyesi Hünerli Eller Kadın Kooperatifleri üyeleri tarafından "New bahçe"de üretilen organik ürünlerin de sergilendiği ve ikram edildiği fuarda, belediyenin hizmetleri de ziyaretçilere anlatıldı.

        Ziyaretçilere, belediye tarafından Diyarbakır'ın ekşili etli dolması, burma kadayıfı, örgü peyniri, organik bademi, pestili, kuru inciri, çöreği ve yöreye özgü külde haşlanmış karpuz çekirdeği de ikram edildi.

        Fuarda, Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Özgür Polat, Hünerli Elleri Kadın Kooperatifi üyeleri ve belediyenin farklı birimlerinden personel de yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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