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        Diyarbakır'da "1.Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali" düzenlenecek

        Diyarbakır'da "1.Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 19:06 Güncelleme: 17.12.2023 - 19:06
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        Diyarbakır'da "1.Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali" düzenlenecek
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        Diyarbakır'da "1.Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali" düzenlenecek.

        Sinema Araştırmacıları Kültür ve Sanat Derneği tarafından 18-20 Aralık'ta düzenlenecek festival, sinema ve akademi dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek.

        Sinemaseverleri Diyarbakır'da buluşturacak festival, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde yarın başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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