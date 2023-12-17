Diyarbakır'da "1.Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali" düzenlenecek Diyarbakır'da "1.Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali" düzenlenecek.

Diyarbakır'da "1.Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali" düzenlenecek.

Sinema Araştırmacıları Kültür ve Sanat Derneği tarafından 18-20 Aralık'ta düzenlenecek festival, sinema ve akademi dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek.

Sinemaseverleri Diyarbakır'da buluşturacak festival, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde yarın başlayacak.