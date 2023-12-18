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        Diyarbakır'da "Güçlü Türkiye İçin Yerli ve Milli Üretim Sergisi" açıldı

        Diyarbakır'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla yerli ve milli teknolojik ürünlerin maketlerinin sergilendiği "Güçlü Türkiye İçin Yerli ve Milli Üretim Sergisi" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:42 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:37
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        Diyarbakır'da "Güçlü Türkiye İçin Yerli ve Milli Üretim Sergisi" açıldı
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        Diyarbakır'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla yerli ve milli teknolojik ürünlerin maketlerinin sergilendiği "Güçlü Türkiye İçin Yerli ve Milli Üretim Sergisi" törenle açıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, milli kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi, yerli üretimin teşvik edilmesi ve öğrencilerin bu alanda bilinçlendirilmesi amacıyla Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sergide başta meslek liseleri olmak üzere tüm kademelerdeki okullarda hazırlanan milli teknolojik ürünlerin maketleri ile yeni tasarımlar ve projeler yer aldı.

        Törende konuşan Vali Ali İhsan Su, çocukların yeni fikirleri olduğunu ve bunu yeni tasarımlara dönüştürdüklerini ifade ederek, "Sergide hem bunları gördük hem de ülkemizin ürettiği diğer sanayi ve teknolojik ürünlerimizin de maketlerini sergiliyoruz. Çocuklarımız burayı geziyorlar. Türkiye Yüzyılı'nda inşallah bunlarla çocuklarımızın vizyonunu daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımıza vizyon kazandırma amacı var. Çocuklarımız gerçekten çok heyecanlılar, çok güzel şeyler üretmişler." dedi.

        Konuşmanın ardından, toplumda yerli ve milli üretim ile teknolojiye olan ilgiyi artırmayı, Türkiye'nin milli teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen serginin açılışı yapıldı.

        Sergide, öğrencilerin öğretmenlerinin desteğiyle hazırladığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, HÜRKUŞ eğitim uçağı, GÖKBEY helikopteri, Bayraktar AKINCI TİHA, Türk savunma sanayisi milli hava araçları ANKA-3 ve KAAN gibi teknoloji hamlesi sistemlerin maketi ilgi gördü.

        Sergiyi ziyaret edenler Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u da inceleme fırsatı buldu.

        Serginin açılışına, Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, kurumların temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri

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