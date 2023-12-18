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        Diyarbakır'da "Mercek-2 Operasyonu" kapsamında 189 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 189 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:55 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:55
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        Diyarbakır'da "Mercek-2 Operasyonu" kapsamında 189 kişi yakalandı
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        Diyarbakır'da jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 189 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13-17 Aralık'ta, "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ-Mercek-2 Operasyonu" kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, "kasten öldürme", "hırsızlık", "uyuşturucu" ve "cinsel istismar" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan ile aranan şüphelilerin de bulunduğu 189 kişi yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından şüphelilerden 60'ı serbest bırakıldı, 129'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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