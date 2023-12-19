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        Diyarbakır'da "Terapistin Mevlana Olsaydı" söyleşisi düzenlendi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Huzur Hanem" buluşmaları kapsamında yazar Senai Demirci tarafından söyleşi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 12:12 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:23
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        Diyarbakır'da "Terapistin Mevlana Olsaydı" söyleşisi düzenlendi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Huzur Hanem" buluşmaları kapsamında yazar Senai Demirci tarafından söyleşi gerçekleştirildi.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından "Terapistin Mevlana Olsaydı" söyleşisi, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

        Semazen gösterimiyle başlayan etkinlikte Demirci, Diyarbakır'da olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Demirci, programda Gazze'de yaşanılanları anlattı.

        Etkinlikte, İsrail'in yaptığı zulüm kınandı ve Filistinliler için dualar edildi.

        Plaket takdimi, toplu fotoğraf çekimiyle sona eren programa, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su ve daire başkanları da katıldı.

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