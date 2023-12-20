Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        DEPSAŞ Enerji'den faturalarını ödemeyen abonelere borç uyarısı

        Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (DEPSAŞ Enerji), abonelerin borçlarını zamanında ödemeleri konusunda uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEPSAŞ Enerji'den faturalarını ödemeyen abonelere borç uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (DEPSAŞ Enerji), abonelerin borçlarını zamanında ödemeleri konusunda uyarıda bulundu.

        Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sürdürülebilirlik odaklı proaktif yaklaşımla elektrik tedarik hizmeti sunan DEPSAŞ'ın tahsilat sorunuyla mücadeleye devam ettiği bildirildi.

        Faaliyet bölgesinde 30 bin tarımsal sulama abonesinin bulunduğu belirtilen açıklamada, abonelerin yüzde 81'inin borçlu olduğu, borçlarını zamanında ödemeleri gerektiği, 2024 yılında borçlu abonelere enerji verilmeyeceği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, tarımsal sulama abonelerinin borçlarını ödememesi durumunda enerji finansmanı ve tedarikinde aksamalar yaşanabileceğini belirtti.

        Borçlu abonelerin borçlarını kolaylıkla ödemeleri için bugüne kadar indirimler ve taksitlendirmeler yapılarak iyi niyetli yaklaşımlar sunulduğunu aktaran Karagüzel, şöyle devam etti:

        "Mevcut şartlarda çiftçilerimize sunduğumuz avantajlı ve indirimli imkanlara rağmen borcunu ödemeyen çok sayıda abonemiz bulunuyor. Bu nedenle 31 Aralık 2023 tarihine kadar borcunu ödemeyen abonelerimizin icra ve haciz yoluyla tahsilat süreçleri daha etkin yürütülerek, abonelikleri iptal edilecektir. Yeni yılda ise borçlu sulama abonelerine trafo, direk ve hat sökümü yapılarak enerji verilmeyeceğini bir kez daha bildiriyoruz."

        Karagüzel, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmakta olan yüzde 35 oranındaki desteğin bu yıl sonunda biteceğine dikkati çekerek, çiftçilerin bu koşullara göre tedbirlerini alması gerektiğini hatırlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        Valilikten açıklama... Eski eş katliamı: 4 ölü!
        Valilikten açıklama... Eski eş katliamı: 4 ölü!
        Araştırmaya göre haftada 4 gün mesai stresi azalttı
        Araştırmaya göre haftada 4 gün mesai stresi azalttı
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        11 kişi gözaltına alındı! 45 bin TL'ye çürük raporu!
        11 kişi gözaltına alındı! 45 bin TL'ye çürük raporu!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        Colorado'da Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"
        Colorado'da Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"

        Benzer Haberler

        DİYARBAKIR'DA AKRABA İKİ AİLE ARASINDA TAŞ- SOPA VE BIÇAKLI KAVGA: 3 YARALI...
        DİYARBAKIR'DA AKRABA İKİ AİLE ARASINDA TAŞ- SOPA VE BIÇAKLI KAVGA: 3 YARALI...
        Diyarbakır'da akraba iki aile arasında taş- sopa ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
        Diyarbakır'da akraba iki aile arasında taş- sopa ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
        Diyarbakır'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Tartıştığı kardeşine satır ve bıçakla saldırdı; o anlar kamerada
        Tartıştığı kardeşine satır ve bıçakla saldırdı; o anlar kamerada
        Tamir için bırakılan otomobil alev alev yandı
        Tamir için bırakılan otomobil alev alev yandı
        Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı