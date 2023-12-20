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        Diyarbakır'da çekicinin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 10 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çekicinin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:16 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:16
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        Diyarbakır'da çekicinin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 10 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çekicinin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

        N.A.A. yönetimindeki 21 ABM 849 plakalı çekici, Diyarbakır-Elazığ kara yolunda V.C.Y. idaresindeki 21 HO 1014 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

        Kazada, sürücü V.C.Y. ile minibüsteki 9 yolcu yaralandı.

        İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kaza mahalindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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