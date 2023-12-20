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        Diyarbakır'da bazı STK'lardan Amed Sportif Faaliyetlere destek açıklaması

        Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetlere destek açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 16:43 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:51
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        Diyarbakır'da bazı STK'lardan Amed Sportif Faaliyetlere destek açıklaması
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        Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetlere destek açıklaması yaptı.

        Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, kentin bileşenleri olarak takımın yanında oldukları mesajını vermek için toplandıklarını söyledi.

        Kaya, "Kulübümüzü her anlamda destekleyeceğiz ve desteklemeye devam edeceğiz. Buradan takıma gönül vermiş taraftarlardan ve iş insanlarından desteklerinin devam etmesini rica ediyoruz." dedi.

        Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Aziz Elaldı da kendilerine verilen desteklerden dolayı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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