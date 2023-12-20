Diyarbakır'da bazı STK'lardan Amed Sportif Faaliyetlere destek açıklaması Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetlere destek açıklaması yaptı.

Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetlere destek açıklaması yaptı.

Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, kentin bileşenleri olarak takımın yanında oldukları mesajını vermek için toplandıklarını söyledi.

Kaya, "Kulübümüzü her anlamda destekleyeceğiz ve desteklemeye devam edeceğiz. Buradan takıma gönül vermiş taraftarlardan ve iş insanlarından desteklerinin devam etmesini rica ediyoruz." dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Aziz Elaldı da kendilerine verilen desteklerden dolayı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti.