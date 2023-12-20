Diyarbakır'da otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 21 EY 460 plakalı minibüs, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 12. kilometresinde M.U. idaresindeki 21 ACE 811 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.