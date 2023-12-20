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        Diyarbakır'da otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 19:08 Güncelleme: 20.12.2023 - 19:19
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        Diyarbakır'da otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 21 EY 460 plakalı minibüs, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 12. kilometresinde M.U. idaresindeki 21 ACE 811 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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