Diyarbakır'da otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 21 EY 460 plakalı minibüs, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 12. kilometresinde M.U. idaresindeki 21 ACE 811 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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