Diyarbakır'da "Ailenizin Kumandası" söyleşisi gerçekleştirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, "Ailenizin Kumandası Uzaktan Değil Yakından Kumanda" adlı söyleşisi gerçekleşti.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, "Ailenizin Kumandası Uzaktan Değil Yakından Kumanda" söyleşisini verdi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen söyleşide Kangal, ailelerin günlük yaşamda karşılaştıkları konular üzerine ipuçları sundu ve çocuklarla olan ilişkilerin güçlendirilmesine dair önerilerde bulundu.

Program plaketin takdim edilmesinin ardından sona erdi.