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        Diyarbekirspor'dan Bursaspor maçındaki olaylara ilişkin açıklama:

        TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Diyarbekirspor'un yönetim kurulu, Bursaspor maçında çıkan olaylara ilişkin açıklamasında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporun birleştirici ruhu doğrultusunda saha içerisinde kalmaya devam edeceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 15:37 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:37
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        Diyarbekirspor'dan Bursaspor maçındaki olaylara ilişkin açıklama:
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        TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Diyarbekirspor'un yönetim kurulu, Bursaspor maçında çıkan olaylara ilişkin açıklamasında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporun birleştirici ruhu doğrultusunda saha içerisinde kalmaya devam edeceklerini belirtti.

        Diyarbekirspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, sporun birleştirici ruhuna hizmet etmesi gereken yeşil sahalarda yaşanan olayların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanarak, "Bursa'da oynadığımız karşılaşmada rakip takım futbolcuları tarafından spor dışı, vicdan sızlatan saldırılar tüm spor kamuoyunu derinden yaralamıştır. Saha içerisinde başlayan saldırılar soyunma odası koridorlarında devam etmiş, futbolcularımızdan Bünyamin Yürür, Serhat Enes Çalışan, Seymen Yağmur ve Cem Çelik yaralanmış ve travma geçirmişlerdir. Tedavi altına alınan futbolcularımızın ve kulübümüzün haklarını korumak için tüm yasal yollara başvuracağız. Futbol Federasyonu ve ilgili tüm birimleri geçmişte yaşanan ve zamanında gerekli işlemler yapılmadığı için bundan cesaret alınarak bugün bu noktaya kadar gelen olaylarla ilgili gereğini yapmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, olayların büyümesinin önlenmesi, futbolcuların ve kafilenin korunması için büyük gayret gösteren Bursa Emniyet Müdürlüğüne teşekkür edildi.

        - "Sağduyunun sesi olan herkese teşekkür ediyoruz"

        Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

        "Bu vahim olayları yapanlar spor ahlakından ve insanlıktan nasibini almayan Bursasporlu futbolcular ve onlara destek veren taraftar görünümlü provokatörlerdir. Kafile olarak Bursaspor yönetimiyle ilgili sıkıntı yaşamadık. Bursaspor Başkanı ve yöneticileri son derece üzgün olduklarını ifade ettiler. Diyarbekirspor kulübü olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporun birleştirici ruhu doğrultusunda saha içerisinde kalmaya, medeniyetler beşiği şehrimize ve taşıdığımız armaya layık şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Hiçbir tahrik, provokasyon ve sporun ruhuyla bağdaşmayan eylem bizi bu paha biçilmez misyonun dışına çıkaramayacaktır. Bizler kardeşliğin çimentosu, medeniyetin simgesi, mertliğin sigortası 12 bin 500 yıllık Diyarbakır'ın şanlı ve şerefli ismini ve misyonunu taşıyoruz. Destek olan ülkemizin her yerindeki tüm kesimlere ve sağduyunun sesi olan herkese teşekkür ediyoruz. Kulüp olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağduyumuzu ve metanetimizi koruyarak yolumuza kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Galibiyetler, mağlubiyetler, başarılar ve başarısızlıklar gelip geçer. Kalıcı olan 85 milyonun huzuru ve kardeşliğidir. Kulüp olarak buna katkı sunmaya devam edeceğiz."

        Bursa'da elde edilen galibiyetin takıma destek veren herkese armağan edildiği belirtilen açıklamada, Diyarbakır Stadı'nda 24 Aralık Pazar günü saat 14.00'te Bucaspor 1928 takımıyla oynanacak maça Diyarbakırlılar ve tüm taraftarlar davet edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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