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        Diyarbakır'da 32 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Bağlar ilçesinde 32 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 21.12.2023 - 17:28
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        Diyarbakır'da 32 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Bağlar ilçesinde 32 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        5 Nisan Mahallesi'ndeki Çelebi Eser İmam Hatip Ortaokulu'nun bazı öğrencilerinde, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti başladı.

        32 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere götürüldü.

        Müşahede altındaki öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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