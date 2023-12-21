Diyarbakır'da 32 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bağlar ilçesinde 32 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

5 Nisan Mahallesi'ndeki Çelebi Eser İmam Hatip Ortaokulu'nun bazı öğrencilerinde, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti başladı.

32 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere götürüldü.

Müşahede altındaki öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

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