Diyarbakır'da Çarıklı Köprüsü'nün yapımı tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eski Mardin yolunu yeni Mardin yoluna bağlayan 71 metre uzunluğundaki Çarıklı Köprüsü'nü tamamlayarak, hizmete açtı.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Sur ilçesinde bulunan ve kentin turizmi açısından önemli yere sahip olan eski Mardin yolundaki çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklar Dağı, On Gözlü Köprü ve Keçi Burcu gibi kentin tarihi mekanlarıyla bağlantısı olan yolda 71 metre uzunluğundaki Çarıklı Köprüsü'nün de yapımı tamamlanarak, sıcak asfalt serimi yapıldı.

Ekipler, Bağıvar Köprüsü'nden yeni Mardin yoluna kadar 4,5 kilometrelik yolun 3,3 kilometrelik bölümde 300 fore kazık ve 500 metre istinat duvarıyla yolu genişletti.

3,3 kilometre asfalt seren ekipler, kalan kısımda devam eden kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla yolun tamamını asfaltlayacak.

Köprüde 10 aydınlatma direğinin montajı da yapıldı.

Yaya ve sürücü güvenliği için ise kaldırım ve yol arasına 550 metre oto korkuluğu, 800 metre yaya korkuluğu takıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, eski Mardin yolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalarla ilgili birim amirlerinden bilgi alan Çiftçi, "Eski Mardin yolu eski ihtişamına kavuşuyor. Büyükşehir Belediyemizce Çarıklı'da yapımı tamamlanan 71 metre uzunluğundaki köprü, sıcak asfalt yol ve kaldırımlar vatandaşlarımızın hizmetinde, hayırlı olsun. Her gün daha güzel bir Diyarbakır için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.