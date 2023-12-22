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        Kitap mezadı, Hasan Paşa Hanı'nda Diyarbakırlılarla buluşacak

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin her ay farklı bir mekanda düzenlediği "Kitap mezadı" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 13:59 Güncelleme: 22.12.2023 - 13:59
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        Kitap mezadı, Hasan Paşa Hanı'nda Diyarbakırlılarla buluşacak
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin her ay farklı bir mekanda düzenlediği "Kitap mezadı" devam ediyor.

        Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kitap mezadını bu ay tarihi Hasan Paşa Hanı'nda gerçekleştirecek.

        Kitapseverlerin özellikle basımı bitmiş olan kitaplara ulaşabilmesi ve ellerinde bulunan okunmuş kitapları satması için düzenlenen mezatta katılımcılar 5 liradan başlayan fiyatlarla okudukları kitapları satma veya başka kitaplar alma imkanı buluyor.

        Okurlar mezat sayesinde felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, bilim, teknoloji, sanat, psikoloji, ekonomi, edebiyat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sinema, tiyatro, müzik, resim gibi Türkçe, Arapça, Osmanlıca, Farsça, Almanca, İngilizce dillerinde eski ve yeni sahafiye eserleri açık artırma yoluyla uygun fiyata alma fırsatı yakalıyor.

        Kitap mezadı, 24 Aralık Pazar günü saat 14.00'te Hasan Paşa Hanı'nda yapılacak.

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