Diyarbakır'da Diclekent Bulvarı'nda kaldırımlar yenilendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diclekent Bulvarı'nda kaldırımları yeniledi.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent Bulvarı'nda yol yenileme çalışması yürüttü.

Mahabad Bulvarı Kavşağı ve Medya Kavşağı arasında kalan 950 metre gidiş 950 metre geliş yönünde toplamda 1900 metre alan yenilendi.

Ekipler, yenileme çalışmaları kapsamında ilk etapta bozulan kaldırım taşlarını söktü, ardından bulvara 10 bin metrekare bazalt taşı döşedi.

Bulvara 70 aydınlatma direği de yerleştirilecek.

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