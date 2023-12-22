Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Sosyal Yaşam ve İletişim" konulu konferans düzenlenecek

        Dicle Üniversitesi bünyesinde Bir Damla Öğrenci Kulübü tarafından "Sosyal Yaşam ve İletişim" konferansı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:54 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Sosyal Yaşam ve İletişim" konulu konferans düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dicle Üniversitesi bünyesinde Bir Damla Öğrenci Kulübü tarafından "Sosyal Yaşam ve İletişim" konferansı düzenlenecek.

        Kişinin kendini tanıyarak aile, okul, kültürel ve iş hayatında etkili iletişim kurmasına yönelik bilgilerin paylaşılacağı konferans, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fahrunnisa Kazan tarafından gerçekleştirilecek.

        Konferans, 26 Aralık Salı günü Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...
        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Yeni hoca kim olacak?
        Yeni hoca kim olacak?
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Hafta sonu yağmur ve kar var! Gelecek hafta bahar havası
        Hafta sonu yağmur ve kar var! Gelecek hafta bahar havası
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçlaması
        Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçlaması
        "En büyük uçaklar inebilecek"
        "En büyük uçaklar inebilecek"
        Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor!
        Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da depremde yıkılan Dündar Apartmanı'nın 2 müteahhidi ve arsa sa...
        Diyarbakır'da depremde yıkılan Dündar Apartmanı'nın 2 müteahhidi ve arsa sa...
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çüngüş Millet Bahçesi'nde çalışmaları sür...
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çüngüş Millet Bahçesi'nde çalışmaları sür...
        Diyarbakır'da Diclekent Bulvarı'nda kaldırımlar yenilendi
        Diyarbakır'da Diclekent Bulvarı'nda kaldırımlar yenilendi
        Kitap mezadı, Hasan Paşa Hanı'nda Diyarbakırlılarla buluşacak
        Kitap mezadı, Hasan Paşa Hanı'nda Diyarbakırlılarla buluşacak
        Diyarbakır'da Hz. Süleyman Camisi'nin su sisteminde dezenfekte çalışması ya...
        Diyarbakır'da Hz. Süleyman Camisi'nin su sisteminde dezenfekte çalışması ya...
        Diyarbakır'da Çarıklı Köprüsü'nün yapımı tamamlandı
        Diyarbakır'da Çarıklı Köprüsü'nün yapımı tamamlandı