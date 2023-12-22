Diyarbakır'da "Sosyal Yaşam ve İletişim" konulu konferans düzenlenecek
Dicle Üniversitesi bünyesinde Bir Damla Öğrenci Kulübü tarafından "Sosyal Yaşam ve İletişim" konferansı düzenlenecek.
Dicle Üniversitesi bünyesinde Bir Damla Öğrenci Kulübü tarafından "Sosyal Yaşam ve İletişim" konferansı düzenlenecek.
Kişinin kendini tanıyarak aile, okul, kültürel ve iş hayatında etkili iletişim kurmasına yönelik bilgilerin paylaşılacağı konferans, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fahrunnisa Kazan tarafından gerçekleştirilecek.
Konferans, 26 Aralık Salı günü Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek.
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