Nurullah Genç, "Bu Dünyaya Ne Gerek" söyleşisiyle Diyarbakırlılarla buluşacak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Nurullah Genç'i "Bu Dünyaya Ne Gerek" adlı söyleşisiyle Diyarbakırlılarla buluşturacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Nurullah Genç'i "Bu Dünyaya Ne Gerek" adlı söyleşisiyle Diyarbakırlılarla buluşturacak.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor.

Bu etkinlikler kapsamında düzenlenecek söyleşi 29 Aralık Cuma günü saat 19.30'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.