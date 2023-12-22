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        Nurullah Genç, "Bu Dünyaya Ne Gerek" söyleşisiyle Diyarbakırlılarla buluşacak

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Nurullah Genç'i "Bu Dünyaya Ne Gerek" adlı söyleşisiyle Diyarbakırlılarla buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 16:03 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:03
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        Nurullah Genç, "Bu Dünyaya Ne Gerek" söyleşisiyle Diyarbakırlılarla buluşacak
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Nurullah Genç'i "Bu Dünyaya Ne Gerek" adlı söyleşisiyle Diyarbakırlılarla buluşturacak.

        Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor.

        Bu etkinlikler kapsamında düzenlenecek söyleşi 29 Aralık Cuma günü saat 19.30'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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