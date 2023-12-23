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        Diyarbakır merkezli 2 ilde dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen "Medcezir" operasyonunda, dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 09:57 Güncelleme: 23.12.2023 - 09:57
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        Diyarbakır merkezli 2 ilde dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen "Medcezir" operasyonunda, dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık teknik takip sonucu sosyal medyada oluşturulan kadın profilleri üzerinden mağdurlarla tanışılarak görüşme vaadiyle para alındığını tespit etti.

        Ekipler, sözde kadınların sözde yakınlarının, mağdurları arayarak, "para göndermezsen şikayetçi oluruz" diyerek şantaj yaptıklarını, ardından sözde hukuk bürosundan avukat arayarak uzlaşma teklif ettiğini belirledi.

        Haksız kazançların farklı hesaplara yatırıldığı, farklı hesaplara havale edilerek "girdap yöntemi" adı verilen yöntemle paranın izinin kaybettirildiği ve elde edilen paraların ATM'lerden çekildiği ortaya çıktı.

        Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden birinin eve yapılan baskın sırasında camdan attığı dizüstü bilgisayara dijital inceleme için el konulduğu öğrenildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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