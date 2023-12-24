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        DEM Parti'nin Diyarbakır'daki "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi"ne ilişkin soruşturmada 42 gözaltı

        Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi tarafından "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adıyla düzenlenen toplantıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 42 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 17:15 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:15
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        DEM Parti'nin Diyarbakır'daki "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi"ne ilişkin soruşturmada 42 gözaltı
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        Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi tarafından "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adıyla düzenlenen toplantıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 42 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, DEM Parti İl Başkanlığınca düzenlenen Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi'nde yasalara aykırı biçimde eylem yapan, polise taş atan ve mukavemette bulunanlara yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında 42 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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