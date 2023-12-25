Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da düzenlenen satranç turnuvasına 12 ilden 195 sporcu katıldı

        Diyarbakır'da, Doğu Pediatri Derneği tarafından 2'ncisi düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da düzenlenen satranç turnuvasına 12 ilden 195 sporcu katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da, Doğu Pediatri Derneği tarafından 2'ncisi düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, çocukların biyopsikososyal açıdan tam iyilik hali içinde olmaları için Orzaks ilaç işbirliğiyle planlanan turnuvaya 12 ilden 195 sporcu katıldı.

        2 gün boyunca 6 turda yarışan, 8, 10 ve 14 yaş ve altı genel kategorilerde ilk 7 sporcuya ödül verildi.

        Aynı yaş gruplarında yarışan kız öğrencilerden ilk 3'e girenler de ayrıca ödüllendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Atlı polislerin zorlu eğitimi görüntülendi
        Atlı polislerin zorlu eğitimi görüntülendi
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        26 terörist etkisiz hale getirildi

        Benzer Haberler

        Amida Höyük'te Artuklu Sarayı´na açılan kapı ortaya çıkarıldı
        Amida Höyük'te Artuklu Sarayı´na açılan kapı ortaya çıkarıldı
        Dolandırıcılara 'Medcezir' operasyonunda 7 tutuklama
        Dolandırıcılara 'Medcezir' operasyonunda 7 tutuklama
        Diyarbakır'a sosyal hizmet kampüsü inşa ediliyor
        Diyarbakır'a sosyal hizmet kampüsü inşa ediliyor
        Yıkımda bina çöktü; enkaz altında kalmamak için kaçarken düştü
        Yıkımda bina çöktü; enkaz altında kalmamak için kaçarken düştü
        DEM Parti'nin Diyarbakır'daki "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi"ne ilişki...
        DEM Parti'nin Diyarbakır'daki "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi"ne ilişki...
        DEM Parti kongresindeki terör propagandasına soruşturma (2)
        DEM Parti kongresindeki terör propagandasına soruşturma (2)