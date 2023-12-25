Diyarbakır'da düzenlenen satranç turnuvasına 12 ilden 195 sporcu katıldı

Diyarbakır'da, Doğu Pediatri Derneği tarafından 2'ncisi düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, çocukların biyopsikososyal açıdan tam iyilik hali içinde olmaları için Orzaks ilaç işbirliğiyle planlanan turnuvaya 12 ilden 195 sporcu katıldı.

2 gün boyunca 6 turda yarışan, 8, 10 ve 14 yaş ve altı genel kategorilerde ilk 7 sporcuya ödül verildi.

Aynı yaş gruplarında yarışan kız öğrencilerden ilk 3'e girenler de ayrıca ödüllendirildi.