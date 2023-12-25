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        Yenişehir Belediyesinden Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik

        Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:08
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        Yenişehir Belediyesinden Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik
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        Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 85 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, günün anlam ve önemi hakkında bilgi verildi.

        Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, yerli malı kullanmak ve milli üretimin önemi konusunda çocuklarda farkındalık uyandırmak için bu gibi etkinliklere çok önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu haftayı bir fırsat olarak görerek tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemini çocuklarımıza çok iyi anlatmalıyız. Tutumlu olmak, insanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi koruması ve dikkatli kullanmasıdır. Çocuklarımızın bu tarz etkinliklerle bilinçlenmeleri konusunda onlara destek olmaya devam ediyoruz."

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