Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır annelerinden terör örgütü PKK'ya tepki

        Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:04 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır annelerinden terör örgütü PKK'ya tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

        Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1576'ncı gününde sürüyor.

        Ellerinde Türk bayraklarıyla evlatları için bekleyişi sürdüren aileler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler için duydukları üzüntüyü dile getirdi, terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

        Oturma eylemi sayesinde evladına kavuşan Ayşegül Biçer, aileler adına yaptığı açıklamada, "Terör örgütünün saldırıları sonucu 12 evladı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mehmetçiğimizin yanındayız, yapılan operasyonları sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

        Oturma eylemi yapan annelerden Nazlı Sancar da şehit olan askerler için büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

        Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Sancar, "Burada yıllardır evlat mücadelesi veriyoruz. Hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz. Buradan kalkmıyoruz, hakkımız olan evlatlarımızı HDP ile PKK'ya bırakmıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        Borsada kabus devam ediyor
        Borsada kabus devam ediyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çöken istinat duvarının altında kalan 2 işçiden...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çöken istinat duvarının altında kalan 2 işçiden...
        Kum ocağı istinat duvarı çöktü: 1 işçi yaralı kurtarıldı, kuzeni için çalış...
        Kum ocağı istinat duvarı çöktü: 1 işçi yaralı kurtarıldı, kuzeni için çalış...
        Diyarbakır'da çöken istinat duvarının altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıld...
        Diyarbakır'da çöken istinat duvarının altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıld...
        Yenişehir Belediyesinden Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik
        Yenişehir Belediyesinden Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik
        Diyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
        Diyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
        Diyarbakır'da 181 tarihi obje ele geçirildi; 2 gözaltı
        Diyarbakır'da 181 tarihi obje ele geçirildi; 2 gözaltı