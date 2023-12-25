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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çöken istinat duvarının altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kum ocağının inşası için yürütülen çalışma sırasında çöken istinat duvarının altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:31 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:43
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çöken istinat duvarının altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kum ocağının inşası için yürütülen çalışma sırasında çöken istinat duvarının altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Merkez Yenişehir ilçesinin Güzelköy Mahallesi'nde, Dicle Nehri kenarında bir kum ocağının inşası için örülen istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

        Kuzen oldukları öğrenilen 2 işçi enkazın altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı yerden çıkarılan A.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu duvarın altında kalan diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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