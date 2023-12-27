Diyarbakır'ın tarihi mekanları sis altında
Diyarbakır'da özellikle merkez Sur ilçesinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Diyarbakır'da özellikle merkez Sur ilçesinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler dikkatli ilerledi.
İçkale yerleşkesi, Kurşunlu (Fatih Paşa) Camisi ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları ile Ongözlü Köprü gibi tarihi mekanları da sis kapladı.
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