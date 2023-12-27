Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'ın tarihi mekanları sis altında

        Diyarbakır'da özellikle merkez Sur ilçesinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:44 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'ın tarihi mekanları sis altında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da özellikle merkez Sur ilçesinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

        Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler dikkatli ilerledi.

        İçkale yerleşkesi, Kurşunlu (Fatih Paşa) Camisi ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları ile Ongözlü Köprü gibi tarihi mekanları da sis kapladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Irak ve Suriye'de 71 hedef vuruldu, 59 terörist etkisiz
        Irak ve Suriye'de 71 hedef vuruldu, 59 terörist etkisiz
        Masaj salonunda çalışan kadına kezzaplı saldırı!
        Masaj salonunda çalışan kadına kezzaplı saldırı!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Dünya mirası "Diyarbakır Surları"ndaki 70 burç restore edildi
        Dünya mirası "Diyarbakır Surları"ndaki 70 burç restore edildi
        Diyarbakır'da "Kentini Tanı Kendini Tanıt" projesi kapsamında Silvan gezisi...
        Diyarbakır'da "Kentini Tanı Kendini Tanıt" projesi kapsamında Silvan gezisi...
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı Türkiye finalinde 2. oldu
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı Türkiye finalinde 2. oldu
        Güçlendirilecek 7 katlı binanın 5 katı, yandaki bina yıkılırken hasar gördü
        Güçlendirilecek 7 katlı binanın 5 katı, yandaki bina yıkılırken hasar gördü
        Diyarbakır'da muavini otobüsle ezerek ölümüne yol açan şoför gözaltına alın...
        Diyarbakır'da muavini otobüsle ezerek ölümüne yol açan şoför gözaltına alın...
        Şoför, tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü, içindeki yolcularla kaça...
        Şoför, tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü, içindeki yolcularla kaça...