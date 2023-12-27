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        Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli

        Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri yapılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 22:59 Güncelleme: 27.12.2023 - 22:59
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        Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli
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        Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri yapılamadı.

        Kentte, akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesinin 400 metrenin altına düşmesi sonucu bu akşam yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

        Meteoroloji yetkililerinin, sisin etkisinin yarın sabah saat 11.00'e kadar sürmesinin beklendiğini bildirmesi üzerine yarın sabah da gerçekleştirilmesi planlanan uçak seferleri yapılamayacak.

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