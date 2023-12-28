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        Dicle Elektrik, 2023'te 510 ton sera gazının doğaya salımını engelledi

        Dicle Elektrik, geri dönüşüm seferberliği kapsamında 2023'te 510 ton sera gazı salımının önüne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 09:27 Güncelleme: 28.12.2023 - 09:37
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        Dicle Elektrik, 2023'te 510 ton sera gazının doğaya salımını engelledi
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        Dicle Elektrik, geri dönüşüm seferberliği kapsamında 2023'te 510 ton sera gazı salımının önüne geçti.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, sürdürülebilirlik ve yaşanabilir çevre odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor.

        Şirket, iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, hava ve su kirliliği gibi çevresel tehditlerle mücadelede, sıfır atık ilkesini benimseyerek önemli katkılar sağlıyor.

        Bu kapsamda geri dönüşüm seferberliği başlatan şirket, bu yıl yaklaşık 3 bin 500 ton metal, 1000 ton kağıt ve 5,5 ton plastik atığın geri dönüşümünü sağlayarak yaklaşık 510 ton sera gazı salımını engellemiş oldu.

        - 2023'te 16 bini aşkın ağacın kesilmesinin önüne geçildi

        Şirket, geri dönüşüme kazandırdığı plastik atıklar sayesinde yaklaşık 92 varil petrol tasarrufu, metal atıklar sayesinde ise yaklaşık 4,5 ton ham madde tasarrufu sağlamış oldu. Tonlarca tehlikesiz atık ekonomiye kazandırıldı, 6,5 milyon kWh enerji tasarrufu sağlandı.

        Dicle Elektrik, 2023 yılı içinde yürüttüğü çevreci çalışmalarıyla 16 bini aşkın ağacın kesilmesinin de önüne geçti.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, bölgenin önde gelen şirketlerinden biri olarak devletin gündemindeki sıfır atık çalışmalarına yönelik adımlar attıklarını ifade etti.

        Yaşanabilir bir çevre için yürüttükleri geri dönüşüm çalışmalarının toplumsal bir sorumluluğun ifadesi niteliğinde olduğunu belirten Arvas, şunları kaydetti:

        "Çalışma arkadaşlarımızın gayretleriyle, bölgesel bazda atıkların dönüştürülmesine yönelik projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda yıllardır atıkların geri dönüşümü için önemli işlere imza attık. Bu yıl da yaklaşık 4 bin 500 ton tehlikesiz atığı dönüşümle ekonomiye kazandırıyoruz. Şirket olarak, çevre koruma ve sürdürülebilirlik alanındaki söz konusu girişimlerimizle sektörümüzde öncü bir rol üstlenmeye devam edeceğiz. Çevre dostu girişimlerde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum."

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu regülasyonlarına tabi olduklarına işaret eden Arvas, temiz bir geçmişten yeşil geleceğe doğru seyreden bir yolda olmak için çalışmalara hız verdiklerini vurguladı.

        2022'de de 3 bin 720 tonu aşkın metal, 814 ton kağıt ve 9 ton plastik atığın geri dönüştürüldüğünü belirten Arvas, "Metal atık dönüşümü sayesinde yaklaşık 5 ton ham madde tasarrufu, plastik atıkların dönüştürülmesiyle de yaklaşık 148 varil petrol tasarrufu sağlandı. Geri dönüşüm çalışmaları kapsamında yaklaşık 5,5 milyon kWh enerji tasarrufu elde edilirken, 460 tonu aşkın sera gazının doğaya salımının önüne geçmiş olduk. Geri dönüşüme kazandırdığımız kağıt atıklar sayesinde de 14 bini aşkın ağacı kesilmekten kurtardık." ifadesini kullandı.

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