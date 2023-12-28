Diyarbakır'da sis etkili oldu Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmayan kentte, görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler dikkatle ilerledi.

Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, sabah saatlerinde karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri sis nedeniyle iptal edildi.

İçkale yerleşkesi, Kurşunlu (Fatih Paşa) Camisi ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları ile Ongözlü Köprü gibi tarihi mekanları da sis kapladı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte dağılmaya başlayan sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.