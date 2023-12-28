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        Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince açılan kurslar ilgiyle sürüyor

        Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince yürütülen Yenişehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (YESMEK) ilgiyle sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:40 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:42
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        Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince açılan kurslar ilgiyle sürüyor
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        Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince yürütülen Yenişehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (YESMEK) ilgiyle sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, YESMEK kapsamında mesleki eğitimden sanata birçok farklı alanda açılan ücretsiz kurslar arasında yer alan aşçılık kursu sayesinde kursiyerler meslek sahibi oluyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "YESMEK Projesi ile amacımız özellikle kadınlarımızın hem çeşitli alanlarda eğitim alması hem de meslek sahibi olup ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yardımcı olmaktır. Bu kapsamda çok sayıda kadın kursiyerimiz eğitim aldı." ifadesini kullandı.

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        Galeri

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