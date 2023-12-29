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        Diyarbakır'da sis etkili oldu

        Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:48
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        Diyarbakır'da sis etkili oldu
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        Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmayan kentte, görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler dikkatle ilerledi.

        Sis nedeniyle trafik ekipleri kara yollarında önlem aldı.

        Ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Öte yandan, sabah saatlerinde yapılması planlanan bazı uçak seferleri ertelendi, sis nedeniyle Diyarbakır'a iniş yapmayan uçaklar ise çevre illere yönlendirildi.

        Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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