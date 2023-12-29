Diyarbakır'da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili 4 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Diyarbakır'da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Kartal" timlerince 25 Aralık'ta gerçekleştirilen uygulamada, bir duvar dibinde poşet içerisinde güçlendirilmiş, patlamaya hazır 4 el yapımı patlayıcı ve 4 fişek ile aynı bölgede plakasız ve her tarafı bantla sarılmış şarjlı motosiklet bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün etkin soruşturması neticesinde 1 şüpheliyi daha yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Kartal" timleri 25 Aralık'ta gerçekleştirdiği uygulamada, 5 şüphelinin etrafa bir şey attıklarını görmüş, çevrede yapılan kontrolde duvar dibinde siyah poşet içerisinde güçlendirilmiş, patlamaya hazır 4 el yapımı patlayıcı ve 4 fişek bulunmuştu.
Ekipler, bu kişilerin yanında plakasız ve her tarafı bantla sarılmış şarjlı motosiklet de bulmuş, 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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