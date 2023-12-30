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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

        Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:37 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:37
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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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        Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

        Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1581'inci gününde devam ediyor.

        Mardin'in Dargeçit ilçesinden dağa kaçırılan 22 yaşındaki kızı Pınar için gelen anne Menci Seyhan da oturma eylemine dahil oldu.

        Anne Seyhan, gazetecilere, kızına kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.

        Yıllardır kızından haber alamadığını ifade eden Seyhan, "Mardin'den buraya kızım için geldim. Kızımın gelmesini istiyorum. Bana kızımı versinler." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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