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        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'dan yeni yıl mesajı

        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 18:22 Güncelleme: 31.12.2023 - 18:22
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        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'dan yeni yıl mesajı
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        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Su, mesajında, 2023'ün Diyarbakır ve ülke için çok zorlu bir yıl olduğunu ve 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin herkesi derinden yaraladığını belirtti.

        Depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyen Su, kentte depremzedelerin sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşması için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

        Su, mesajında şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki yılda da ilimizde mevcut huzur ve güven ortamı içerisinde, Diyarbakır markasına değer katacak, Diyarbakır'ımızı sosyal, ekonomik ve kültürel yönden daha da üst noktalara çıkaracak girişimlerimizi 'Türkiye Yüzyılı' hedefimiz doğrultusunda aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Bu duygularla, Diyarbakırlı hemşerilerimin ve aziz milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle tebrik ediyor, yeni yılın ilimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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