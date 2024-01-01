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        Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 01:10 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:23
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        Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Yaşar Kemal Caddesi'ndeki bir kafede iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma bıçak da kullanılan kavgaya dönüştü.

        Kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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