Diyarbakır'da sis etkili oldu

Diyarbakır'da yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Sisin etkili olduğu kentte, görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler, araçlarının farlarını yakarak dikkatle ilerledi.

Sis nedeniyle trafik ekipleri, kara yollarında önlem aldı.

Ekipler, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, sabah planlanan bazı uçak seferleri yapılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerinden sonra etkisinin azalacağını, akşam tekrar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

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