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        Diyarbakır'da sis etkili oldu

        Diyarbakır'da yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 10:42 Güncelleme: 01.01.2024 - 10:42
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        Diyarbakır'da sis etkili oldu
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        Diyarbakır'da yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Sisin etkili olduğu kentte, görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler, araçlarının farlarını yakarak dikkatle ilerledi.

        Sis nedeniyle trafik ekipleri, kara yollarında önlem aldı.

        Ekipler, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Öte yandan, sabah planlanan bazı uçak seferleri yapılamadı.

        Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerinden sonra etkisinin azalacağını, akşam tekrar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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