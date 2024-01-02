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        Diyarbakır'da firari 5 hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:22
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        Diyarbakır'da firari 5 hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT), aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.K. ve 16 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B, "hırsızlık" suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B, "kasten öldürme" suçundan hakkında 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.K. yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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