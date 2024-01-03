Diyarbakır'da yangın çıkan evde anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Muradiye Mahallesi 186. Sokak'taki bir apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında daire hasar gördü.