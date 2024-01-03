Diyarbakır'da 2023'te 102 milyon 594 bin kök Hint keneviri ve 47 ton 60 kilogram esrar ele geçirildi Diyarbakır'da jandarmanın 2023'te düzenlediği operasyonlarda, 102 milyon 594 bin kök Hint keneviri ve 47 ton 60 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarmanın 2023'te düzenlediği operasyonlarda, 102 milyon 594 bin kök Hint keneviri ve 47 ton 60 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya çıkarmak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu madde ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla 1 Ocak- 31 Aralık 2023 tarihlerinde yürütülen operasyonlar tamamlandı.

Bu operasyonlarda, 102 milyon 594 bin kök Hint keneviri ve 47 ton 60 kilogram esrar ele geçirildi.