Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

        Diyarbakır'da, 16 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla dershane önünde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 14:13 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da, 16 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla dershane önünde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı.

        Tören, merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda dershaneye giden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkaya ile veli Cengiz Kaya'nın yaşamını yitirdiği, 73 kişinin yaralandığı yerde düzenlendi.

        Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Türk bayrağıyla süslenen ve saldırıda yaşamlarını yitirenlerin fotoğraflarının bulunduğu masaya karanfil bırakıldı, duygulu anlar yaşandı.

        Törene katılan Vali Ali İhsan Su, yaptığı açıklamada, 16 yıl önce PKK terör örgütünün haince yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu 6'sı öğrenci 7 vatandaşın hayatını kaybederek, şehit olduğunu söyledi.

        Vali Su, şöyle konuştu:

        "Hain terör örgütü 40 yıl içinde asker, polis, öğretmen, öğrenci, hamile, yaşlı, genç, bebek demeden hunharca, vatandaşlarımızı haince katletti. Bugün geldiğimiz noktada Allah'ın izniyle güvenlik kuvvetlerimizin cansiparane gayretleriyle ülkemizin ve ilimizin her noktasında huzur ve güven hakim. Bu hainlerin inlerine girdik, girmeye devam ediyoruz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da mücadeleyi cansiparane bir şekilde yürüteceğiz."

        Şehitlere rahmet, gazilere sağlık ve afiyet dileyen Su, "Şehitlerimizi, gazilerimizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz da terör örgütü PKK ve elebaşlarına tepki gösterdi.

        Saldırıda oğlu Eren Şahin'i kaybeden eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, saldırının üzerinden 16 yıl geçtiği için çok uzak görünebileceğini belirterek, "Eğer kaybınız evlatsa her sabah aynı acıyla uyanırsınız ve ıstırabımız asla ihtiyarlamaz. 16 yıl bize, 16 gün bile değil, 16 saatmiş gibi geliyor." diye konuştu.

        Ülkede geçmişte çok büyük acıların yaşandığını belirten Eronat, şöyle devam etti:

        "Bugün amacımız sadece çocuklarımızı anmak değil, amacımız bu üzüntülerin bir daha yaşanmaması için, sürekli tetikte olup terör örgütünün gerçek yüzünü göz önüne sermek, yaptıkları zulümleri unutturmamak ve başka çocukların yanmaması için mücadele vermektir. Öldürülüp Tunceli çayına atılan Necmettin öğretmeni, dili evrenseldir dediğimiz müziği öğretmeye çalışan Aybüke öğretmeni ve tüm eğitim şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz."

        Törene Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, kaymakamlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        2023 enflasyonu açıklandı
        2023 enflasyonu açıklandı
        Şampiyonun adı yok
        Şampiyonun adı yok
        Karı kocayı ayıran kaza!
        Karı kocayı ayıran kaza!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        Durumu ağır... 4. kattan otomobilin içine düştü!
        Durumu ağır... 4. kattan otomobilin içine düştü!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!

        Benzer Haberler

        60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı´nın müteahhidine 22,5 yıla kadar hapis i...
        60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı´nın müteahhidine 22,5 yıla kadar hapis i...
        Eslem´i hayattan koparan dönüş; asli kusurlu bulunan sürücü serbest, aile ş...
        Eslem´i hayattan koparan dönüş; asli kusurlu bulunan sürücü serbest, aile ş...
        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 sokakta yenileme çalışmaları yapılıyor
        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 sokakta yenileme çalışmaları yapılıyor
        Diyarbakır'da kaçak inşa edilen binanın müteahhidine 22 yıl 6 aya kadar hap...
        Diyarbakır'da kaçak inşa edilen binanın müteahhidine 22 yıl 6 aya kadar hap...
        Diyarbakır'da 1 yılda 102 milyon kök kenevir bitkisi ile 47 ton esrar ele g...
        Diyarbakır'da 1 yılda 102 milyon kök kenevir bitkisi ile 47 ton esrar ele g...
        Diyarbakır'da 2023'te 102 milyon 594 bin kök Hint keneviri ve 47 ton 60 kil...
        Diyarbakır'da 2023'te 102 milyon 594 bin kök Hint keneviri ve 47 ton 60 kil...