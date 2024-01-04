Yenişehir Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor
Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi ilçedeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi ilçedeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aziziye ve Yolaltı mahallelerinde cadde ve sokakların temizliğini koordineli şekilde gerçekleştiren ekipler, çevre kirliliğinin önüne geçmeye çalışıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ekiplerin sokak sokak çalışma yürüterek vatandaşlara temiz bir çevre sunduğunu belirtti.
Beşikci, temizlik çalışmalarının 7 gün 24 saat sürdüğünü ifade etti.
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