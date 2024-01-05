Diyarbakır'da "Güneydoğu Anadolu Kariyer Fuarı" başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (GÜNKAF'24) başladı.

DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda "Yetenek Her Yerde" sloganıyla bölgedeki 15 üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilen fuarın açılış programında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, kariyer konusunun çok önemli olduğunu ifade etti.

Düzenlenen kariyer fuarlarının öneminin de burada ortaya çıktığını belirten Su, şunları kaydetti:

"Bu fuarda gençlerimiz ile kamu kurum ve kuruluşlarımızı, özel sektör temsilcilerimizi, üniversitelerimizi bir araya getiriyoruz. Bir öğrencimiz buraya geldiğinde çok önemli firmaları belki görecek ve tanışacak, kendisine uygun istihdam alanlarını görmüş olacak. Firmalarımız, kamu kurum ve kuruluşları da insan kaynağımızı görecek. Hangi çocuklar var? Yetenekleri nedir? İnanıyorum ki bu kariyer fuarı, ülkemizin, bölgemizin nitelikli istihdama kavuşması yönünde önemli bir rol üstlenmiş olacak. Fuarın gerçekleşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı ve yöneticileri ile farklı illerden katılım gösteren üniversitelerin rektörlerine, paydaş kurumlara teşekkür ediyorum. Fuarın ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ise fuarla, gençlerin işverenle etkileşiminin artırılarak, kariyer farkındalıklarının yükseltilmesinin amaçlandığını söyledi.

Karakoç, bölgesel kariyer fuarlarının, özellikle kamunun genç yetenekleri tanıması için bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Temel hedefin, gençlerin "Türkiye Yüzyılı"nı inşa etme konusunda yeteneklerine fırsat vermek olduğunu belirten Karakoç, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışını yapan protokol üyeleri, stantları dolaştı, görevlilerden bilgi aldı.

- AA standına ilgi

Öte yandan, fuarda Anadolu Ajansı