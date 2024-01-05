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        Diyarbakır'da düzenlenen "Güneydoğu Anadolu Kariyer Fuarı" devam ediyor

        Diyarbakır'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (GÜNKAF'24) devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:36 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:23
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        Diyarbakır'da düzenlenen "Güneydoğu Anadolu Kariyer Fuarı" devam ediyor
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        Diyarbakır'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (GÜNKAF'24) devam ediyor.

        DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Yetenek Her Yerde" sloganıyla bölgedeki 15 üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilen fuarda 250'yi aşkın kurum ve kuruluş stant açtı.

        İki gün sürecek fuarın ilk gününde yoğun katılım nedeniyle kongre merkezinin girişinde kuyruklar oluştu.

        Açılan stantları ziyaret edenler, kurumların çalışmaları hakkında bilgiler aldı, iş ve staj başvurusunda bulunuyor.

        DÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinde uzman Uğur Kaval, AA muhabirine, fuarda kamu ve özel sektör yetkililerinin açtıkları stantlarda öğrencileri ağırladığını söyledi.

        Salonlarda ise kariyer planlamalarına ilişkin sunumların yapıldığını ifade eden Kaval, fuarın yarın da çeşitli etkinliklerle süreceğini aktardı.

        Kaval, "Fuara çok yoğun bir katılım var. Firmalar iş ve staj başvuruları almaya başladı. Şu ana kadar binlerce öğrencinin katılım gösterdiği fuarı 2 gün boyunca yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret etmesini hedefliyoruz." dedi.

        Ziyaretçi öğrencilerden Mekiye Gündüz, fuarı faydalı bulduğunu ifade ederek, "Duruşma salonu standı dikkatimizi çekti. Hukuk okumak istiyorum. Bu nedenle bu cübbeyi giydim." ifadelerini kullandı.

        Ahmet Sıklan, kariyer fuarına ilk kez katıldığını, staj imkanlarını öğrenmek istediğini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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