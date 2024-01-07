Diyarbakır'da diyaliz hastalarına ev konforunda tedavi imkanı başladı

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da diyaliz hastalarına, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık ekiplerinin verdiği eğitimle ev konforunda tedavi imkanı sunuluyor.

Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Nefroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı, Organ Nakli Mesul Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış öncülüğünde hemşireler Songül Haşimoğuları ve Zelal Evin ile sağlık teknisyeni Mustafa Dede'den oluşan 4 kişilik ekip, uygun görülen diyaliz hastalarına 3 ay eğitim vererek ev hemodiyalizi uygulamasına geçmelerini sağlıyor.

Bu uygulama ile hemodiyaliz makineleri ve su sistemi hastanın evine kuruluyor.

Ev hemodiyalizi tedavisi sayesinde hastalar haftanın 3 günü merkeze gitmek zorunda kalmadan ev konforunda diyalize girerken, yaşamın her alanında sağlıklı bireyler kadar özgür davranabiliyor.

Hastaların yaşam kalitesinin artırılması hedeflenen uygulama sayesinde diyalize bağlı şikayetler de azalıyor.

- "Hasta kendi konfor şartlarına göre diyalize giriyor"

Doç. Dr. Ramazan Danış, beraberindeki sağlık ekibi ile ev hemodiyalizini uygulayan ilk hastaları öğretmen Veysel Aksör'ü ziyaret etti.

Danış, burada AA muhabirine, herhangi bir klinikte diyalize giren hastaların en fazla 3 gün 4'er saat diyaliz yaptığını, bu uygulamayla hastaların bu süreyi uzatarak evde 7-8 saat diyalizde kalabildiklerini söyledi.

"Ev hemodiyalizini uygulayan hastaların yaşam kalitesinde yükselme oluyor, kendilerini daha enerjik ve mutlu hissediyorlar ve daha iyi uyuyorlar. Ev hemodiyalizi hastalara kendi tedavi planını yapabilme, hayatını yönetme özgürlüğünü de veriyor." diyen Danış, hastanın yapılan bilgilendirmenin ardından evine yönlendirildiğini belirtti.

Danış, bunda kişinin talebinin de önemli olduğuna işaret etti.

Hastayı, şartları uygunsa eğitime aldıklarını anlatan Danış, şu anda 20 kişi ile görüşme halinde olduklarını ancak bu kişilerden sağlık durumları uygun olmayan 2 hastayı elediklerini kaydetti.

Danış, "Hasta kendi konfor şartlarına göre diyalizine giriyor. Kişinin toksin maddesi daha çok temizleniyor, yaşam ömrü uzuyor, iştahı artıyor, ilaç kullanma oranı azalıyor, evliyse çocuk sahibi olma şansı artıyor. Bakanlığımızın ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün destekleriyle hastalara bu imkanı başlattık. Başarılı bir şekilde ev hemodiyalizini uyguluyoruz. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kendisine güvenen bir ekibiz var. Hastalar gelsinler, eğitim alıp evlerinde diyalizlerini kendileri yapsınlar." ifadelerini kullandı.

- "Diyaliz teknikeri, hemşiresi gibi yetiştirdik"

Ekipte yer alan hemşire Songül Haşimoğuları, hastanede 28 yıldır görev yaptığını belirterek, şartları uygun olan diyaliz hastalarına eğitim verdiklerini söyledi.

Haşimoğuları, "Hastamızı bir diyaliz teknikeri, hemşiresi gibi yetiştirdik. Damara nasıl girmesi gerektiğini, makine kullanımında oluşabilecek komplikasyonlar karşısında neler yapması gerektiğini anlattık. Şu anda diyalizini evde yapıyor." dedi.

- "Artık gece diyalizimi yapacağım, gündüz okulumda olacağım"

Ev hemodiyalizi hastası Veysel Aksör da kente farklı hastanelerde 7 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü söyledi.

İş yoğunluğundan dolayı hastaneye düzenli gidemediğini anlatan Aksör, ev hemodiyalizi sayesinde hayatının daha da düzene girdiğini belirtti.

Aksör, "Ev hemodiyalizi sağlıklı oluyor. Yaşam kalitem ve konforum artıyor. Hastaneye gidip gelmekten, ulaşım sıkıntısından kurtuldum. Ev ortamı daha rahat ve daha özgür. Eğitimden geçtim. Allah'a çok şükür istediğim oldu. Artık gece diyalizimi yapacağım, gündüz okulumda olacağım. Zaman kaybının da önüne geçiliyor. Hastalar kesinlikle bu uygulamayı kaçırmasınlar. Devletimiz bu konuda çok yardımcı oldu. Devletimizin bize sunmuş olduğu büyük bir imkan." diye konuştu.